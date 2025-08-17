Pianeta Milan
Milan, Romano: “La questione Hojlund entra nel vivo”. Le ultime novità

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla del Milan e del possibile interesse per Rasmus Hojlund. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
"La questione Hojlund entra nel vivo: il giocatore ha voluto aspettare la partita contro l'Arsenal per capire se possa avere ancora una speranza con lo United". Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla del Milan e del possibile interesse per Rasmus Hojlund. Ecco le ultime novità da 'YouTube': "Se non dovesse scendere il campo, probabilmente questa speranza cadrà del tutto e aprirà a una possibile partenza. Le porte ora sono socchiuse".

Romano: "Gli agenti di Hojlund hanno incontrato il Milan a Milano. Si entra nel vivo"

Romano continua: "I zero minuti con la Fiorentina hanno fatto male e gli agenti hanno incontrato il Milan a Milano. Ora si entra nel vivo: lo United lo sta spingendo ad andare via".

"Il Milan in questo momento aspetta, anche se la trattativa va ancora costruita. C'è ancora lavoro da fare per dire che è vicino".

