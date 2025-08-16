Calciomercato Milan, Romano: “Embolo non è una pista calda”

Tra i nomi di attaccanti che sono stati fatti in ottica calciomercato Milan, c'è quello di Embolo. Fabrizio Romano ha chiarito la situazione

Fin dall'inizio del calciomercato estivo è stata chiara una cosa: il Milan prenderà un centravanti. Ad ora, però, nessun nuovo numero 9 è arrivato a Milanello. Dunque, si continuano a fare moltissimi nomi per l'attacco. In effetti, sicuramente il direttore sportivo Igli Tare starà sondando il mercato in lungo e in largo alla ricerca di un'opportunità, vista la scarsità del budget a disposizione. Per adesso l'unica vera punta a disposizione di Allegri è Santiago Gimenez.