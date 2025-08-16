Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Romano: “Embolo non è una pista calda”

Breel Embolo Monaco
Tra i nomi di attaccanti che sono stati fatti in ottica calciomercato Milan, c'è quello di Embolo. Fabrizio Romano ha chiarito la situazione
Fin dall'inizio del calciomercato estivo è stata chiara una cosa: il Milan prenderà un centravanti. Ad ora, però, nessun nuovo numero 9 è arrivato a Milanello. Dunque, si continuano a fare moltissimi nomi per l'attacco. In effetti, sicuramente il direttore sportivo Igli Tare starà sondando il mercato in lungo e in largo alla ricerca di un'opportunità, vista la scarsità del budget a disposizione. Per adesso l'unica vera punta a disposizione di Allegri è Santiago Gimenez.

Calciomercato Milan, Embolo nel mirino?

Qualche settimana fa, tra i tanti nomi era spuntato fuori quello di Breel-Donald Embolo, in forza al Monaco. L'attaccante è stato proposto al Milan. In queste ore il suo profilo è tornato fuori ma Fabrizio Romano - esperto di calciomercato - ha chiarito la sua situazione tramite il suo canale Youtube. Di seguito, si riportano le sue parole.

Ecco cosa ha detto: "Oggi Embolo non è in squadra per la partita del Monaco, ma quello che posso dirvi è che oggi il Milan non è caldo sul discorso Embolo. Il Monaco non si aspetta che il giocatore vada al Milan. Il Milan in questo momento non è protagonista di questa vicenda".

