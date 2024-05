Luka Jovic , attaccante serbo classe 1997 , è giunto al Milan nell'ultimo giorno della scorsa sessione estiva di calciomercato . Partito in sordina, la punta ha segnato gol importanti dalla panchina . Per Jovic un contratto per una sola stagione, con scadenza dunque fissata al 30 giugno 2024 e un'opzione di rinnovo annuale per altri tre anni . Come avevamo riportato ormai un mese fa, le sue buone prestazioni e i suoi gol importanti gli varranno il rinnovo del contratto . Jovic prolungherà il suo rapporto con il Milan ( LEGGI QUI ) . Ecco alcuni importanti dettagli.

Rinnovo Jovic, col Milan cambiano le condizioni: ecco i dettagli

Nelle scorse ore, come riportato da calciomercato.com, ci sarebbe stato un contatto importante, tra l’agente dell’attaccante serbo, Fali Ramadani, e la dirigenza del Milan. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto per definire il rinnovo. Il Milan, si legge, non dovrebbe esercitare l’opzione per un rinnovo annuale concordata la scorsa estate per Luka Jovic ma starebbe lavorando a un nuovo accordo con una durata più lunga. Jovic dovrebbe restare al Milan come opzione importante dalla panchina (che sia la prima o la seconda). LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Sesko prima alternativa a Zirkzee. Su David...