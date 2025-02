Milan, rinnovo di Reijnders ad un passo: c’è l’accordo. E sulla durata …

Uno dei calciatori del Milan vicino al rinnovo di contratto è Tijjani Reijnders . Il centrocampista olandese è diventato soprattutto degli ultimi mesi un perno del club rossonero a suon di prestazioni di altissimo livello, il che gli è valso la fiducia del club. Lui stesso qualche tempo fa a 'Ziggo Sport', aveva fatto sapere come fosse ad un passo dal prolungamento con il Diavolo.

"Non ho ancora firmato, deve ancora arrivare. Ma sembra buono. Questo mi rende molto felice, ovviamente. È una bella ricompensa che il Milan vuole darmi. Perché rinnovare il contratto dopo un anno non capita spesso, credo. Sono molto felice ed è un grande club in cui giocare. È bello rivedere questo apprezzamento".