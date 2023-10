Milan, rinnovi di Giroud e Kjaer: incontri alla fine della stagione

Il Milan pensa ai rinnovi: i rossoneri dovranno lavorare molto per capire chi tenere e chi, eventualmente, lasciare andare via. Il Diavolo avrà molte trattative a cui badare. Due giocatori che scadranno al termine di questa stagione sono Olivier Giroud e Simon Kjaer. Della loro situazione parla Tuttosport. Al momento, si legge, non ci sono segnali di trattative aperte con Theo Hernandez: il contratto scade nel 2026, il francese prende già 4 milioni e ha rinnovato a fine 2021. Possibile che il Milan e il francese si possano parlare con calma. Poi ci sono i casi di Giroud e Kjaer. Con entrambi, il Milan si siederà al tavolo verso il finale di stagione per capire cosa potranno dare alla causa in futuro, con il francese candidato a un ruolo alla Ibrahimovic. LEGGI ANCHE: Milan, rinnovo Maignan. La richiesta è di 8 milioni l'anno