Milan-Renato Sanches, la trattativa non è ancora tramontata: le ultime

L'interesse del PSG per Renato Sanches è reale e concreto, ma la pista che porta al Milan non tramonta: è sfida aperta per il portoghese. Fino a qualche giorno fa l'operazione per portare Renato Sanches al Milan sembrava essere praticamente conclusa. Il Diavolo aveva trovato un'intesa con il giocatore (contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2026, a poco più di 3 milioni di euro netti a stagione) e contava di trovarla anche con il Lille sulla base di 15 milioni di euro. Ma l'irruzione prepotente del PSG di Luis Campos ha cambiato le carte in tavola. E se dalla Francia danno Renato Sanches ad un passo dal PSG, in Italia la pensano diversamente.