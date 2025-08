Milan Primavera, Nissen in uscita? Dalla Svezia: “Trattativa con l’AIK”

Fredrik Nissen, calciatore del Milan Primavera, potrebbe dire addio nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il difensore centrale svedese, nella passata stagione, ha raccolto 30 presenze agli ordini di Federico Guidi, spesso dal 1', che lo hanno reso di fatto uno dei titolari della rosa. Zero le reti segnate, il che è anche concepibile dato il suo ruolo, e 6 cartellini gialli rimediati, a cui si aggiunge l'espulsione contro il Cagliari. Per il resto si è seduto in panchina in un'occasione contro il Milan Futuro, senza però trovare mai spazio in campo. E, come detto, potrebbe salutare la compagnia.