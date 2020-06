Milan, per Conti altra bocciatura: futuro sempre più in bilico

MERCATO MILAN – Incostanza. E’ la parola che più rappresenta Andrea Conti e il suo rendimento con la maglia del Milan da quando è arrivato nell’estate del 2017. Se nel primo periodo la sfortuna lo ha tartassato, obbligandolo al doppio intervento al legamento crociato del ginocchio e tenendolo lontano dai campi di gioco per oltre un anno, oggi l’ex terzino dell’Atalanta simboleggia sempre di più una fallimentaria operazione di mercato.

In queste ultime due stagioni in cui si è ristabilito al 100% dal punto di vista fisico, Andrea non ha mai convinto appieno l’ambiente rossonero. Con Gattuso la passata stagione ha iniziato a trovare spazio da dicembre, ma con poca continuità. Le responsabilità venivano attribuite più che altro alla scarsa confidenza col campo dopo tanti mesi passati tra infermeria e riabilitazione. Così, il banco di prova più importante sarebbe dovuta essere questa stagione, in cui la concorrenza era rappresentata dall’amico Davide Calabria.

Complice proprio il drastico calo di rendimento di quest’ultimo – addirittura due rossi nelle prime 8 giornate – Conti quest’anno ha vinto numerosi ballottaggi proprio col classe 1996, soprattutto da quando è arrivato Pioli in panchina. Tuttavia, a conti fatti, i due hanno totalizzato il medesimo numero di presenze in campionato (16) con un vantaggio nel minutaggio di Conti (1248′) rispetto a Calabria (1092′).

Anche contro la Juventus, prima gara dopo il lockdown, i due non sono stati protagonisti di una prestazione da incorniciare. Schierati titolari entrambi complice l’assenza di Theo Hernandez per squalifica, Calabria non è mai entrato realmente in partita, facendosi notare solo per un paio di cross sbilenchi e fuori misura, mentre Conti ha procurato in maniera molto ingenua il calcio di rigore poi sbagliato da Ronaldo.

Il futuro dice che la prossima stagione – salvo colpi di scena – sulla fascia destra ci sarà anche Pierre Kalulu a giocarsi le sue chance. Un talento francese che in patria stanno già rimpiangendo per non averlo convinto a rinnovare. Ma non è da escludere che possa arrivare anche un altro laterale. Sì, perché sia Calabria che Conti potrebbero non rientrare nei piani di Rangnick e quindi invitati all’uscita.

In entrata si parla sempre del terzino olandese Denzel Dumfries come nome caldo. Ecco la possibile proposta dei rossoneri al PSV>>>