"Ci sarà un incontro con Igli Tare in questi giorni. La situazione è che ieri c'è stato il contatto tra Furlani e Tare, non mi risulta che si siano visti, ma c'è stata una chiamata". Così Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, parla del nuovo direttore sportivo rossonero e della situazione di Tare nel suo video su 'YouTube': "Mi sembra che la situazione si procrastini ancora. Tare potrebbe essere in pole position, ma sembra che gli abbiano detto di aspettare ancora un po'. Cosa? Non si sa".