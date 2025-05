Milan, Pellegatti: 'E' già tardissimo. Bisogna muoversi. Il problema ...'

"Cosa manca alla firma di Igli Tare. Furlani è in viaggio nel Medio Oriente e tornerà solo venerdì. Questo ha rallentato le cose". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato di Igli Tare e delle mosse del Milan. Tra panchina e mercato: ecco il suo parere su 'YouTube': "Immagino che Tare voglia punti chiari e precisi sulla sua autonomia. Lo volete firmate? Così parlerà con gli allenatori. Italiano, come dice Di Marzio, va verso il rinnovo col Bologna. Allegri si sa che al momento è vicino al Napoli, ma non ha ancora firmato. Se ci fosse l'alternativa Milan la prenderebbe in considerazione, ma bisognerà intervenire in fretta".