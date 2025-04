Milan, Pedullà: “Maignan è da blindare subito. Sintomo di garanzia”

Milan , Maignan potrebbe essere in bilico. Gli ultimi rumors di calciomercato parlano di una nuova offerta da parte dei rossoneri per quanto riguarda il rinnovo di contratto in scadenza nel 2026. Il club, infatti, avrebbe presentato una nuova offerta all'estremo difensore rossonero e sarebbe in attesa di una risposta definitiva. Le cifre dovrebbe calare: da 5 milioni del primo accordo, a 4,5 milioni. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione di Mike Maignan al Milan. Ecco il suo parere su 'YouTube'.

Milan, Pedullà avverte: "Ci penso dieci volte prima di cedere uno come Maignan"

"Maignan è una storia di mercato che andrà seguita. Commetterà degli errori, non sarà continuo come in passato, ma andrebbe blindato subito, è sintomo di garanzia. Gli perdono gli errori. Gli offrono 4,5 e lui vorrebbe di più? Non so quale sia il punto cruciale, ma lui non ha risposto sul futuro, svicolando. Però io ci penso dieci volte prima di cedere uno come Maignan".