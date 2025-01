Milan, Pedullà: “Dovevi prendere Conte. Terrorizzati da un’idea”

Milan, Pedullà: "Con Conte lottavi per lo Scudetto. Su Emerson Royal e Pavlovic..."

"Qui non si tratta di un allenatore bravo o meno bravo, si tratta solo di non sbagliare la prima mossa perché sei un club ambizioso e devi prendere i migliori". Ovviamente Pedullà parla ancora della scelta di non puntare su Conte a maggio. "Senza quell'errore grave, oggi gli amici rossoneri sarebbero stati abbondantemente in corsa per lo scudetto. Senza quell'errore grave, nessun avrebbe approfondito per Emerson Royal più Pavlovic (totale 35 milioni) perché Conte ti indirizza anche sul mercato". Pedullà finisce il suo discorso sul Milan parlando dei giocatori che Conte ha indicato per il Napoli e che avrebbero fatto comodo anche al Milan: McTominay e Lukaku.