Voci su Osimhen al Milan? Risponde il DS del Napoli Manna

Napoli, il DS Manna: "Osimhen-Milan? A noi non ci ha chiamato nessuno"

"Noi abbiamo cercato di fare il meglio delle nostre possibilità, abbiamo inserito degli elementi pronti e altri bravi ma che hanno più prospettiva. Siamo abbastanza contenti del lavoro fatto, potevamo fare qualcosa in più, ma per me come prima sessione è stata positiva. Abbiamo cercato di migliorare il gruppo e di dare all'allenatore più scelte".