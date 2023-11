Milan, Origi di ritorno? Il Nottingham pensa a chiudere già il suo prestito

Come riportato da TeamTalk, il Nottingham Forest starebbe pensando di concludere il prestito di Origi e rispedirlo al Milan

La sua avventura non è neanche iniziata che già potrebbe finire. Divock Origi potrebbe clamorosamente tornare al Milan e il Nottingham Forest starebbe pensando a chiudere già a gennaio il suo prestito dai rossoneri. Avrebbe del sorprendente solo se non andassimo a vedere le tristi statistiche dell'attaccante belga: solo 5 presenze con la maglia del club inglese, 58 minuti complessivi in campo e nessuna traccia di gol o assist.