News Milan, Openda più lontano: trovato l’accordo con il Lipsia

Come riportato da Sport Bild, Lois Openda si allontana sempre di più dal Milan, l'attaccante avrebbe trovato un accordo con il Lipsia

Secondo quanto riportato da Sport Bild, noto quotidiano sportivo tedesco, l'attaccante del Lens , Lois Openda sarebbe vicino ad una trasferimento al Lipsia . Niente da fare per il Milan , dunque, da tempo sulle sue tracce. L'attaccante belga avrebbe trovato un accordo con il club tedesco.

Il Lipsia, infatti, avrebbe già trovato il sostituto di Christopher Nkunku, promesso sposo del Chelsea da diversi mesi. Marco Rose può comunque sorridere, perché il francese sarà rimpiazzato da Lois Openda, autore di 21 gol in campionato con la maglia del Lens, trascinato al secondo posto in Ligue 1. Il belga, 23 anni, ha raggiunto un accordo verbale col club tedesco e si dovrebbe trasferire per un cifra vicina ai 30 milioni di euro. LEGGI ANCHE:Milan, assalto a Berardi: il prezzo >>>