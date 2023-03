Milan, guarda Openda: l’attaccante domina in Ligue 1

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un nuovo attaccante nella prossima sessione di calciomercato . Molti i nomi che stanno uscendo in questi giorni. La dirigenza rossonera, potrebbe cercare un giocatore giovane, in grado di poter crescere al Milan . Lois Openda , che potrebbe rientrare tra gli obiettivi rossoneri, sta giocando benissimo in Ligue 1. Ultima, la sua tripletta nell'ultima gara di campionato.

Milan, guarda Openda. Che numeri in Ligue 1

Come riportato da calciomercato.com, Lois Openda ha segnato tre gol in quattro minuti. Il suo Lens ha fatto quattro gol in trasferta salendo momentaneamente al terzo posto solitario in Ligue 1, Openda ha firmato una tripletta salendo a 12 gol in campionato. In Francia sono convinti che se il Milan volesse fare un tentativo serviranno almeno 20 milioni di euro, il Lens non vorebbe scendere sotto questa richiesta. Milan, cerchi l'attaccante? Ecco l'idea di Pellegatti