Il Milan oltre Kessié: primo obiettivo per la mediana Renato Sanches

Daniele Triolo

Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille, è il primo obiettivo del Milan in vista del calciomercato estivo 2022. Quando, molto probabilmente, il Diavolo dovrà fare a meno di Franck Kessié, il quale, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, va verso l'addio a parametro zero per tentare un'esperienza all'estero.

Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Classe 1997, cresciuto in patria nel Benfica, Renato Sanches ha fallito le avventure con Bayern Monaco in Bundesliga e Swansea City in Premier League salvo poi rilanciarsi con il Lille nella Ligue 1. Il contratto del giocatore scadrà il 30 giugno 2023.

Il Milan vorrebbe mettere le mani su Renato Sanches, assistito da Jorge Mendes, per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più bonus. Nelle idee dei rossoneri c'è quella di consegnare a lui l'eredità di Kessié. È ritenuto l'elemento perfetto per qualità, quantità, capacità di farsi 'sentire' in zona-gol.

Renato Sanches piace anche all'Arsenal ma, nel recente passato, ha più di qualche volta 'strizzato l'occhio' alla destinazione rossonera. Matrimonio destinato a consumarsi in estate? Paolo Maldini e Frederic Massara ci sperano tanto. Milan, l'idea di Maldini e Massara per la trequarti: le ultime news di mercato >>>

