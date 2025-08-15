Milan, non solo Maignan: in agenda altri due rinnovi prioritari

Tutti e tre i giocatori sarebbero comunque tasselli importanti per il Milan e il piano sarebbe di rinnovarli il prima possibile.
CALCIOMERCATO MILAN
Prove di rinnovo tra il Milan e Mike Maignan. Nel dicembre 2024, il Milan e Maignan trovarono l'accordo per il rinnovo a 5 milioni netti a stagione più bonus. Passate settimane e poi mesi, la firma tra le due parti non è mai arrivata, ma il tutto potrebbe risolversi al termine di questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime novità sui rinnovi rossoneri.
Secondo 'Tuttosport', autunno potrebbe essere la stagione dei rinnovi in casa Milan, visto che sarebbero in agenda vari incontri per provare a blindare i gioielli rossoneri. Per quanto riguarda Pulisic ci sarebbe una bozza d’intesa per allungare fino al 2029 con aumento di stipendio a 5 milioni più bonus a stagione. Con Maignan e Saelemaekers i dialoghi dovrebbero ancora entrare nel vivo.
Tutti e tre i giocatori sarebbero comunque tasselli importanti per il Milan e il piano sarebbe di rinnovarli il prima possibile.
