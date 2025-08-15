Milan, non solo Maignan: in agenda altri due rinnovi prioritari

Prove di rinnovo tra il Milan e Mike Maignan. Nel dicembre 2024, il Milan e Maignan trovarono l'accordo per il rinnovo a 5 milioni netti a stagione più bonus. Passate settimane e poi mesi, la firma tra le due parti non è mai arrivata, ma il tutto potrebbe risolversi al termine di questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime novità sui rinnovi rossoneri.