Milan, non solo Maignan: in agenda altri due rinnovi prioritari

Secondo 'Tuttosport', autunno potrebbe essere la stagione dei rinnovi in casa Milan. Non solo Mike Maignan: altre due priorità
Emiliano Guadagnoli
Prove di rinnovo tra il Milan e Mike Maignan. Nel dicembre 2024, il Milan e Maignan trovarono l'accordo per il rinnovo a 5 milioni netti a stagione più bonus. Passate settimane e poi mesi, la firma tra le due parti non è mai arrivata, ma il tutto potrebbe risolversi al termine di questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime novità sui rinnovi rossoneri. 

Milan, dopo il mercato testa ai rinnovi: Maignan e non solo. Si proverà a blindare anche ...

—  

Secondo 'Tuttosport', autunno potrebbe essere la stagione dei rinnovi in casa Milan, visto che sarebbero in agenda vari incontri per provare a blindare i gioielli rossoneri. Per quanto riguarda Pulisic ci sarebbe una bozza d’intesa per allungare fino al 2029 con aumento di stipendio a 5 milioni più bonus a stagione. Con Maignan e Saelemaekers i dialoghi dovrebbero ancora entrare nel vivo.

Tutti e tre i giocatori sarebbero comunque tasselli importanti per il Milan e il piano sarebbe di rinnovarli il prima possibile. 

 

