Milan, Müller non chiude: “Vediamo cosa accadrà” | Calciomercato

Thomas Müller opzione per il Milan? Il centrocampista del Bayern Monaco parla del suo futuro e non chiude le porte ai rossoneri. Le parole

Il Milan lavora sempre sul calciomercato, alla ricerca delle giuste occasioni per poter rinforzare la squadra, con le giuste mosse. Non solo a gennaio, i rossoneri potrebbero già lavorare in vita della prossima stagione. Il noto giornalista Christian Falk, cronista della 'BILD', molto vicino alle vicende che riguardano il Bayern Monaco, ha riferito come il Milan sia uno dei club interessati a Thomas Müller. L'attaccante tedesco, campione del mondo nel 2014, ha un contratto in scadenza nel 2024 con il club bavarese. Il suo primo intento potrebbe comunque essere quello di rinnovare. Müller si è aperto.