Milan, Moretto: “Trattativa per De Winter. I rossoneri vogliono accelerare”

Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, fanno il punto sulla difesa del Milan. Pronta l'offerta per De Winter del Genoa

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno cedendo Malick Thiaw al Newcastle per circa 40 milioni di euro. La dirigenza del Diavolo sta lavorando sul possibile erede con un nome che starebbe scalando le preferenze. Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, fanno il punto sulla difesa del Milan. Pronta l'offerta per De Winter del Genoa. Ecco le ultime novità dal social X.