Milan, Moretto: “Trattativa per De Winter. I rossoneri vogliono accelerare”

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno cedendo Malick Thiaw al Newcastle per circa 40 milioni di euro. La dirigenza del Diavolo sta lavorando sul possibile erede con un nome che starebbe scalando le preferenze. Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, fanno il punto sulla difesa del Milan. Pronta l'offerta per De Winter del Genoa. Ecco le ultime novità dal social X.
Il punto di Moretto: "Trattativa in corso per Koni De Winter al Milan. Il Genoa lo valuta intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi e il club rossonero conta di accelerare in tempi brevi e superare la concorrenza". Perché non Comuzzo? "Nelle ultime ore è stato sondato nuovamente il profilo di Pietro Comuzzo ma in questo momento i costi dell’operazione sono superiori rispetto a De Winter".
Il punto di Romano: "Il Milan ha contattato sia il Genoa che De Winter. Il Genoa vuole un totale di 25 milioni di euro, il Milan potrebbe offrire 20 più bonus. De Winter vuole il Milan".
