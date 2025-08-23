Milan, Moretto: intreccio tra Musah e Rabiot! Ecco tutti i tasselli

Il possibile sostituto: "Se dovesse partire Musah, il Milan potrebbe pensare a nuovi inserimenti. Al momento è solo un'idea, ma Allegri è un grande estimatore di Adrien Rabiot. Sono tutti tasselli che si devono incastrare"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Manca sempre meno alla fine del calciomercato estivo. Il Milan, che ha chiuso già moltissime operazione tra entrate e uscite, potrebbe essere comunque molto attivo durante questi ultimi giorni. Ci sono da risolvere ancora alcune operazioni: in uscita ci potrebbero essere altri giocatori e si potrebbero aprire ulteriori piste per rinforzare la rosa. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul possibile intreccio tra Brescianini, Musah e Rabiot. Ecco i dettagli dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.
"La possibile uscita di Musah verso l'Atalanta è legata alla possibile uscita di Brescianini verso il Napoli. La Dea vuole prima capire i margini per Musah".
Il possibile sostituto: "Se dovesse partire Musah, il Milan potrebbe pensare a nuovi inserimenti. Al momento è solo un'idea, ma Allegri è un grande estimatore di Adrien Rabiot. Sono tutti tasselli che si devono incastrare"
© RIPRODUZIONE RISERVATA