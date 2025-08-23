Milan, Moretto: intreccio tra Musah e Rabiot! Ecco tutti i tasselli

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul possibile intreccio tra Brescianini, Musah e Rabiot. Ecco i dettagli sul Milan

Manca sempre meno alla fine del calciomercato estivo. Il Milan, che ha chiuso già moltissime operazione tra entrate e uscite, potrebbe essere comunque molto attivo durante questi ultimi giorni. Ci sono da risolvere ancora alcune operazioni: in uscita ci potrebbero essere altri giocatori e si potrebbero aprire ulteriori piste per rinforzare la rosa. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul possibile intreccio tra Brescianini, Musah e Rabiot. Ecco i dettagli dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.