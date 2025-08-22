Calciomercato: Atalanta su Musah, il Milan apre ma solo ad una condizione

Finora l’Atalanta si è spinta fino a 25 milioni e, dopo i 42 milioni spesi per Zalewski (dall’Inter) e Krstovic (dal Lecce), l’operazione sembra essersi raffreddata, almeno per il momento.

Nel 3-4-2-1 di Juric, Musah verrebbe considerato un’alternativa a uno tra De Roon ed Ederson. Proprio il brasiliano, molto richiesto in Italia e all’estero, è però rimasto a Bergamo, riducendo l’urgenza di un nuovo innesto. Per questo motivo, Musah non rappresenta al momento una priorità assoluta per l’Atalanta, pur essendo molto apprezzato da dirigenza e allenatore.