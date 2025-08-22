Pianeta Milan
Calciomercato: Atalanta su Musah, il Milan apre ma solo ad una condizione

Calciomercato Milan: l’Atalanta insiste per Musah ma i rossoneri fissano il prezzo. La situazione sul futuro del centrocampista.
Come riportato da calciomercato.com, l’Atalanta continua a muoversi sul mercato. Dopo aver già speso 120 milioni in questa sessione, il club bergamasco non sembra intenzionato a fermarsi e insiste con il Milan per Yunus Musah.

Il centrocampista americano piace a Massimiliano Allegri, ma la sua volontà non sembra decisiva: il giocatore vuole infatti trovare più spazio. Il Milan sarebbe disposto a cederlo solo a una condizione: ricevere un’offerta da almeno 30 milioni di euro. In caso contrario, Musah resterà in rossonero.

Finora l’Atalanta si è spinta fino a 25 milioni e, dopo i 42 milioni spesi per Zalewski (dall’Inter) e Krstovic (dal Lecce), l’operazione sembra essersi raffreddata, almeno per il momento.

Nel 3-4-2-1 di Juric, Musah verrebbe considerato un’alternativa a uno tra De Roon ed Ederson. Proprio il brasiliano, molto richiesto in Italia e all’estero, è però rimasto a Bergamo, riducendo l’urgenza di un nuovo innesto. Per questo motivo, Musah non rappresenta al momento una priorità assoluta per l’Atalanta, pur essendo molto apprezzato da dirigenza e allenatore.

