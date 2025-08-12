Milan, Moretto: 'Ecco le vere cifre di Morata. Leoni mai accostato perché ...'

Pianeta Milan
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul Milan: le vere cifre dell'affare Alvaro Morata e le ultime su Giovanni Leoni
"Bondo, la Cremonese ha pagato 500 mila euro per il prestito. Per quanto riguarda Morata: riteneva di avere dei patti verbali con il Galatasaray poi non mantenuti. Le condizioni dell'affare con il Como: passaggio a titolo praticamente definito. I turchi ricevono 5 milioni di euro per interrompere il prestito dal Milan. Ai rossoneri, per il titolo definitivo, andranno 10 milioni di euro". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul Milan: le vere cifre dell'affare Alvaro Morata e le ultime su Giovanni Leoni.

Su Leoni: "Non ve ne ho mai parlato come possibile sostituto di Thiaw al Milan. Neanche considerato in lista perché il Liverpool sono giorni che muove passi verso di lui, c'è un interesse concreto".

"E' un treno che Leoni potrebbe non farsi scappare. Cifre non ci sono problemi per il Liverpool. Ecco spiegato perché non abbiamo mai accostato Leoni al Milan".

