Milan, Modesto il nuovo direttore sportivo? L’indiscrezione

Il Milan sta vivendo una stagione altalenante con risultati difficili da digerire. I rossoneri, al momento, sono in lotta per la zona Champions League, ma devono svoltare. Gerry Cardinale, come abbiamo anticipato qualche giorno fa, potrebbe pensare a qualche cambiamento a livello dirigenziale in vista della prossima stagione ( leggi qui ). Il Milan potrebbe cambiare il direttore sportivo e chi si occupa del calciomercato. Ecco il nuovo nome riportato da Marco Conterio , esperto di calciomercato .

Il Milan pensa a Francois Modesto come prossimo ds". L'esperto di calciomercato continua così: "Il club di Gerry Cardinale potrebbe cambiare guida del mercato la prossima stagione". Dove ha lavorato Modesto in precedenza? Lo ricorda lo stesso Conterio: "Piace il profilo di Francois Modesto, ex Monza e Olympiakos, sondato anche dal Nottingham". Vedremo se Modesto sarà davvero il nuovo direttore sportivo del Milan. Come aggiunge Gazzetta.it,Modesto si aggiungerebbe al gruppo di dirigenti attualmente al lavoro sul Milan e non sostituirebbe Geoffrey Moncada.