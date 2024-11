Milan, il mercato delude: investimento importante, ma sul campo…

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla anche della Juventus e del Milan. Il mercato rossonero per ora sta deludendo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla anche della Juventus e del Milan . Entrambe le squadre hanno investito molto durante il mercato estivo . Questo per cercare di migliorare rispettivamente il secondo e il terzo posto del 2023-24. Facile intuire che le due big pensassero di trovarsi al primo novembre un po’ più vicine alla vetta e nelle prime quattro posizioni che valgono la qualificazione alla prossima Champions . Al momento, invece, entrambe sarebbero fuori dalla massima competizione Europea. C'è tempo per rimontare, ma per ora il mercato sta fallendo.

Milan, il mercato è un fallimento? Investimento importanti, ma i risultati...

Il Milan, si legge, ha investito meno della Juventus (circa 66 milioni), ma anche venduto decisamente meno. Morata e Abraham in attacco hanno segnato appena tre gol in due. Entrambi, al momento, non stanno riuscendo a rimpiazzare i gol di Giroud. In difesa, Emerson Royal a destra non ingranando, mentre Pavlovic, ha alternato buone prestazione ad altre insufficienti. Il più caro dei nuovi acquisti estivi è stato Fofana, che complice l’infortunio di Bennacer è diventato imprescindibile a metà campo. L'impatto del francese è indiscutibile, ma manca ancora equilibrio alla squadra. LEGGI ANCHE: Milan, Leao e l'ombra di Mendes. Le rivelazioni di mercato di Moretto