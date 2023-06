Milan, senti Marianella: “Loftus-Cheek giocatore che può offrire una combo”

In attesa di ufficialità, il Milan ha piazzato il primo colpo per rinforzare il proprio centrocampo. Il calciatore acquistato è Ruben Loftus-Cheek, arrivato dal Milan per circa 20 milioni di euro. Un profilo che può dare quantità e qualità di cui la mediana rossonera necessitava dopo il grave infortunio di Bennacer e l'addio di Tonali. A proposito di Loftus-Cheek, il grande esperto di calcio inglese Massimo Marianella ha detto la sua a 'Sky Sport' sul nuovo calciatore del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Giocatore utile che può offrire una combo. Nasce centrocampista centrale ma si è spostato più largo sulle fasce con la carriera. Ha fatto anche tutta fascia, difensivamente". Un profilo duttile, dunque, di cui Pioli aveva proprio bisogno. LEGGI ANCHE: Milan, occhi puntati su un calciatore in uscita dal Leeds >>>