Milan, Maignan e il rinnovo: le possibili cifre. Ma andrà convinto anche…

E' proprio vero che il calciomercato non finisce mai. Nonostante manchino ancora mesi alla prossima sessione di gennaio, già iniziano le voci su possibili obiettivi e trattative. Non solo, il Milan deve pensare anche ai rinnovi. Oggi 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato delle ultime novità per quanto riguarda il rinnovo di Maignan . Ecco ulteriori dettagli in merito.

Milan, Maignan va convinto della bontà del progetto: il punto sul rinnovo

Come riporta Calciomerato.com, va avanti lentamente, ma costantemente, il dialogo per il rinnovo tra il Milan e Maignan. C’è la volontà comune di proseguire insieme e c'è ottimismo per la trattativa. Ma le tempistiche? Ancora non si hanno novità, così come sulle cifre precise. La prima richiesta di Maignan sarebbe stata vicina agli otto milioni, mentre il Milan potrebbe spingersi fino a 6, bonus compresi. Si tratta, ma la mossa finale spetta alla società. Come si legge, i rossoneri non hanno ancora inviato un'offerta ufficiale, Maignan andrà anche convinto della bontà del progetto firmato Moncada-Furlani-Ibrahimovic. LEGGI ANCHE: Milan, Vos subito in prima squadra? Ecco il possibile ruolo