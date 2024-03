Longari sulle parole di Cardinale

"La voce del padrone. Come spesso accade in situazioni di empasse, che solitamente coincidono con l’assenza di risultati sul campo, serve spazzare via tanto i dubbi quanto le ombre. L’unico interprete in grado di poterlo fare nel Milan di oggi è chi ne detiene la proprietà e ne detta la linea presente e futura, ovvero Gerry Cardinale. Cardinale ha parlato di cambiamenti, di evoluzioni per meglio dire, parole che lasciano intendere che la pazienza di chi non gioca per partecipare e per rincorrere un piazzamento sia giunta agli sgoccioli. L’intervista rafforza in maniera inequivocabile la posizione di Zlatan Ibrahimovic. L’ex fuoriclasse avrà peso decisionale, e ne avrà parecchio anche sull’allenatore e del suo eventuale sostituto".