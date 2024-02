Longari: “Milan, occhio al Bayern Monaco. Per Theo Hernandez pronto…”

Theo Hernandez, pericolo Bayern Monaco?

"Il vero giro di valzer potrebbe invece prendere il via sul lato mancino del campo. Il nome in grado di stappare la bagarre di mercato è inevitabilmente quello di Alphonso Davies. Come noto l'esterno canadese non ha rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco. Real Madrid su tutti, certamente, ma la Casa Blanca potrebbe non essere l'unica grande a bussare a quella porta. Qualora si verificasse questo addio i bavaresi andrebbero alla ricerca del miglior sostituto possibile nel ruolo. Per acclamazione, il candidato che accontenterebbe qualsiasi allenatore vada ad ereditare la panchina di Tuchel, è inevitabilmente Theo Hernandez. A proposito del francese è indiscutibile sia lo spirito di appartenenza che dimostra nei confronti del Milan, e la reciprocità della volontà di proseguire insieme il percorso di crescita. La solidità economica dei rossoneri mette al riparo da sorprese, ma dalla Baviera in caso di partenza del loro gioiello, un tentativo verso via Aldo Rossi verrà fatto senza ombra di dubbio".