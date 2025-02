" Sergio Conceicao merita l’onore delle armi e il rispetto che va tributato a un “vero” come lui: almeno per altri 180 minuti, concediamogli il beneficio di credere a un miracolo insieme a lui". Così Francesco Letizia , giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha detto la sua sull' allenatore del Milan . Ecco il parere dell'opinionista nel suo editoriale per Sportitalia.

Milan, Letizia: "Allenatore? Se non sarà Conceicao che sia uno più bravo"

Letizia continua con la sua analisi e le sue idee sul futuro: "Se non sarà Conceicao, che sia uno più bravo: astenersi da nuove piste esotiche dall’estero e anche da allenatori italiani totalmente inadeguati per status. Niente Sarri, Italiano, Palladino e compagnia, per piacere: nomi del genere bollerebbero in partenza l’ennesima stagione e porterebbero a un giustissimo Lopetegui bis da parte dei tifosi. Una volta assodato chi assolutamente “no”, parleremo in futuro del chi “sì”: sperando che questi giocatori si passino una mano per la coscienza e cerchino di ritardarne quanto più il momento a suon di risultati che non sono mai arrivati". LEGGI ANCHE: Milan, come sta andando Zeroli al Monza? Ecco i suoi numeri. La speranza...>>>