Milan, Leao è il post Mbappé? Il PSG ci prova, ma al momento…

Milan, pericolo PSG per Leao

Il PSG, si legge, potrebbe pescare in Italia per sostituire il suo bomber in partenza. Mbappé, infatti, ha annunciato che non rinnoverà il contratto e lascerà il club francese a fine anno. I nomi sarebbero tre: Osimhen, Lautaro Martinez e Rafael Leao. Per quanto riguarda l'attaccante del Milan, si legge, i rossoneri potrebbero sedersi al tavolo delle trattative con un'offerta base di 100-120 milioni, nonostante la clausola presente nel contratto da 170 milioni. Al momento però, scrive La Gazzetta, non ci sarebbe stato nessun contatto diretto tra i due club. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Attaccante, ecco il colpo in Brasile? Piace un talento