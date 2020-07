Milan, la dirigenza punta molto su Lorenzo Colombo: sarà il vice Ibra?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, la dirigenza rossonera punta molto su Lorenzo Colombo per il futuro. Il classe 2002 e attaccante del Milan Primavera (qui i suoi strepitosi numeri stagionali) ha vissuto un’annata incredibile, coronata con l’esordio in prima squadra, sia in Coppa Italia contro la Juventus che in campionato contro il Bologna, e il rinnovo di contratto. Il quadro tecnico della società stravede per lui e la prossima stagione potrebbe essere promosso in pianta stabile coi “grandi”.

