Milan, novità sul fronte Jimenez: cambio di agenzia

Milan, Jimenez cambia agenzia di rappresentanza: i dettagli

"Il giovane Álex Jiménez sta pensando di cambiare agenzia di rappresentanza. Giocatore molto apprezzato al Milan che, dopo essere stato acquistato in estate, continua a essere nel radar del Real Madrid, che per questo mantiene un'opzione di riscatto per i prossimi due anni. Ci sono club spagnoli che lo vogliono in prestito per sei mesi a gennaio: il Milan, per il momento, non ha preso alcuna decisione in merito". Sempre Moretto ha confermato la scelta del giocatore di cambiare agenzia.