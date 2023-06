Milan, Ibrahimovic rifiuta il ‘nuovo ruolo’? Le ultime news

Dopo il ritiro dal calcio e dai rossoneri di Zlatan Ibrahimovic , molti tifosi lo avrebbero visto e lo vedrebbero bene in un ruolo dirigenziale con il Milan . Come abbiamo riportato , Furlani e Moncada sono alla ricerca di una persona che possa fare da ponte tra società, tifosi e giocatori. Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Schira, Ibrahimovic sarebbe orientato a rifiutare la proposta del Milan . Ecco il tweet.

"Zlatan Ibrahimovic orientato a dire no al ruolo di club manager, ma l'idea di inserire una figura del genere all'interno del Milan continua a piacere parecchio in via Aldo Rossi. Furlani al lavoro per individuare la persona giusta…".