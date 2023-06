Milan, manca un Club Manager: idea Ibrahimovic | PM NEWS

L'addio di Paolo Maldini e di Frederic Massara lascia un vuoto da colmare nel comparto dirigenziale del Milan. Ma se al momento non c'è in cantiere l'idea di prendere un nuovo direttore sportivo, ma di cavarsela con il riposizionamento di alcune figure interne (Furlani avrà, per esempio, un ruolo più operativo nelle trattative), c'è invece l'esigenza di colmare a Milanello il vuoto lasciato dall'ex capo dell'area tecnica Maldini e dal ds Massara. Entrambi infatti erano sempre presenti al centro sportivo, pienamente coinvolti nella quotidianità della squadra e delle normali dinamiche di campo. Oggi nessuna delle figure attualmente in organico, però, potrebbe ricoprire quel ruolo: nè Furlani, nè Moncada (sempre in giro per l'Europa a visionare giocatori) nè Almstadt (cui spetterà, come già fatto finora, l'analisi dei dati e delle statistiche dei giocatori più interessanti in chiave mercato).