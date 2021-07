Milan, Hauge non convocato per scelta tecnica. Cessione vicina?

Le ultime sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge non è stato convocato per la partita contro il Nizza. Cessione in vista?

Salvatore Cantone

Novità importanti relative al futuro di Jens Petter Hauge al Milan. Stefano Pioli, a sorpresa, ha escluso il norvegese dall'elenco dei convocatiper l'amichevole contro il Nizza, in programma questa sera. Il tutto sembra essere direttamente collegato al calciomercato, visto che non è stato convocato neanche Lorenzo Colombo, molto vicino alla Spal.

La sensazione dunque è che potrebbe muoversi qualcosa in uscita nelle prossime ore. Ricordiamo che su Hauge ci sono diversi club di Bundesliga tra cui Wolfsburg ed Eintracht Francoforte, ma anche il Watford in Premier League. Il Diavolo, per cederlo, chiede 15 milioni di euro: la cessione permetterebbe di finanziare un nuovo acquisto, in primis sulla trequarti. Un altro aspetto da sottolineare è che il Milan ha pagato Hauge 5 milioni di euro un'estate fa: la sua eventuale cessione, dunque, potrebbe generare una plusvalenza importante per le casse del club. Il Milan cerca un trequartista: tutte le strade portano a Ziyech