Nizza-Milan, i convocati di Pioli: non ci sono Hauge e Colombo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato la lista dei convocati per Nizza-Milan. L'amichevole si disputerà questa sera all'Allianz Riviera a partire dalle 20:30. Nell'elenco non ci sono Lorenzo Colombo e Jens Petter Hauge. Il norvegese non è stato convocato per scelta tecnica. Possibile a questo punto che l'esterno offensivo sia vicino alla cessione, così come del resto Colombo, ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Spal. Ecco l'elenco.