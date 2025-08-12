Continua il lavoro del Milan sul calciomercato anche per quanto riguarda il Milan Futuro. I rossoneri, infatti, stanno cercando talenti importanti per rafforzare la squadra di Oddo, pronta per il campionato di Serie D. Ecco un possibile altro colpo.
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan Futuro, colpo in arrivo: prevista la firma di Piermarini
CALCIOMERCATO MILAN
Milan Futuro, colpo in arrivo: prevista la firma di Piermarini
Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, al Milan sarebbe in arrivo Mattia Piermarini a titolo definitivo dall’Ascoli
Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, al Milan sarebbe in arrivo Mattia Piermarini a titolo definitivo dall’Ascoli. Talentuoso difensore centrale classe 2006, la firma sarebbe prevista per domani 13 agosto. Dovrebbe iniziare con il Milan Futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA