PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan Futuro, colpo in arrivo: prevista la firma di Piermarini

CALCIOMERCATO MILAN

Milan Futuro, colpo in arrivo: prevista la firma di Piermarini

Massimo Oddo AC Milan Futuro
Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, al Milan sarebbe in arrivo Mattia Piermarini a titolo definitivo dall’Ascoli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua il lavoro del Milan sul calciomercato anche per quanto riguarda il Milan Futuro. I rossoneri, infatti, stanno cercando talenti importanti per rafforzare la squadra di Oddo, pronta per il campionato di Serie D. Ecco un possibile altro colpo.

LEGGI ANCHE: Milan, De Winter: meglio con la difesa a tre o a quattro? I numeri dicono ...>>>

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, al Milan sarebbe in arrivo Mattia Piermarini a titolo definitivo dall’Ascoli. Talentuoso difensore centrale classe 2006, la firma sarebbe prevista per domani 13 agosto. Dovrebbe iniziare con il Milan Futuro.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA