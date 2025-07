Prosegue la preparazione estiva del Milan. In programma per sabato mattina a Milanello una sgambata contro il Milan Futuro di Oddo.

Prima della partenza di sabato sera per la tournée in Asia e Australia, Maignan e compagni disputeranno in mattinata a Milanello il secondo test stagionale. Dopo quello in famiglia di sabato scorso, l’avversaria stavolta sarà il Milan Futuro di Oddo.