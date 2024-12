Milan, la società sostiene Fonseca: ecco cosa filtra sul futuro

Atalanta-Milan, un brutto KO per i rossoneri. Paulo Fonseca non è riuscito a battere la Dea e a rilanciarsi in campionato. Anzi, il Diavolo cade a meno 12 dalla Dea e perde ulteriore contatto dai primi posti in Serie A. Il Milan rischia seriamente di non qualificarsi in Champions League la prossima stagione.