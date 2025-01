Milan, Emerson Royal verso la cessione. Ibrahimovic disse: “Diventiamo più forti”

Giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dal Tottenham per 15 milioni di euro più bonus, Emerson Royal, terzino destro brasiliano classe 1999, non ha avuto una grande prima parte di stagione con ii Diavolo. I rossoneri puntano su Kyle Walker, inglese classe 1990, terzino destro in uscita dal Manchester City. Per fare spazio al giocatore dalla grande esperienza, Emerson Royal potrebbe partire subito. Vi ricordate cosa disse Ibrahimovic il giorno della sua presentazione?