Ravezzani su Ibrahimovic: “Se non parli di un giocatore ti fanno lo sconto? Livello inquietante”

Fabio Ravezzani , attraverso il proprio profilo su X (Twitter), ha commentato le recenti dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic , dirigente del Milan , in merito alla questione legata a Tomori e al calciomercato. Le parole dell’ex campione svedese hanno acceso un acceso dibattito, spingendo Ravezzani a esprimere la sua opinione. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Ibra in sintesi: il mercato si fa non solo su indicazioni del tecnico, ma anche sulle nostre idee (si sono già visti i risultati…) e se parli di un calciatore che ti piace il prezzo si alza. Già, perché se non ne parli chi vende è stupido e ti fa lo sconto? Livello inquietante"