Milan e Roma, incontro per Abraham e Saelemaekers: affare per entrambi

Abraham, infatti, è andato in doppia cifra ( 10 gol ) con il Milan e ha realizzato la rete che ha regalato la Supercoppa Italiana ai rossoneri, unica gioia di una stagione maledetta. In rete l'ex Chelsea anche nelle altre competizioni. Saelemaekers ha segnato 7 gol in giallorosso, tutti in campionato e utili nella conquista di un posto nella prossima edizione dell' Europa League .

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, Tare apprezza le caratteristiche tecniche di Abraham, presenza positiva anche all’interno dello spogliatoio del Milan, mentre a Roma terrebbero volentieri Saelemaekers: non è escluso che in uno dei prossimi incontri futuri non si trovi una chiave per far rimanere ognuno al proprio posto. Se ne riparlerà.