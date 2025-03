Milan, DS e allenatore: scelta shock in arrivo! | LIVE NEWS

Segui il LIVE di PianetaMilan in cui parleremo di novità importanti sul nuovo allenatore del Milan e del direttore sportivo rossonero!

Il Milan continua il suo lavoro sul futuro. Le prime mosse dovrebbero riguardare il direttore sportivo e l'allenatore. Qualche settimana fa avevamo parlato proprio del DS (LEGGI QUI). Igli Tare era la figura che riscuoteva più consensi all'interno della dirigenza rossonera, o comunque un profilo simile al suo. I piani, dopo il viaggio di Furlani a New York per incontrare Gerry Cardinale, sono cambiati. In arrivo importanti novità sul futuro del club a partire dalla prossima stagione.