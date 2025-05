Il Milan potrebbe essere alla 'vigilia' di un grande cambiamento. Come scrive Gazzetta.it, la società starebbe valutando un cambiamento anche in queste ore, dopo i ragionamenti e i colloqui degli scorsi mesi. Quando deciderà il Milan sul direttore sportivo? Secondo la rosea a fine stagione e gli annunci sul nuovo direttore sportivo sarebbero attesi per il mese di giugno. Il primo nome? Quello di Tony D'Amico dell'Atalanta. Sarebbe il candidato più gradito al Milan. Al momento la porta sarebbe chiusa e il Milan dovrebbe convincere la Dea a cambiare idea.