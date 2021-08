Milan – Di Marzio: “Con l’infortunio di Kessié serve un centrocampista”

Grossi guai a centrocampo per il Milan: infortunio per Franck Kessié. Ora i rossoneri potrebbero tornare con forza sul mercato

Grossi guai a centrocampo per il Milan: infortunio per Franck Kessié. Ora i rossoneri potrebbero tornare con forza sul mercato per dare a Stefano Pioli un'alternativa in quella zona. Il grado della lesione di Kessié non è ancora chiaro, ma questo infortunio costringerà comunque il Milan ad intervenire. Ne è convinto anche Gianluca Di Marzio.