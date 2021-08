Milan, infortunio Kessie: stiramento al flessore sinistro | PM News

Tegola in casa Milan per l'infortunio di Franck Kessie, che ha sentito nell'allenamento di ieri un problema al flessore. Le ultime

Brutta notizia riguardante Franck Kessie e il Milan. Il centrocampista, durante l'allenamento di ieri, ha accusato un problema al flessore e oggi sono stati fatti tutti gli esami del caso. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione si tratterebbe di uno stiramento al flessore sinistro. La situazione andrà monitorata con attenzione nei prossimi giorni, ma i tempi di recupero non dovrebbero essere particolarmente lunghi. Kessie, con tutte le cautele del caso, potrebbe tornare in campo dopo la sosta di settembre. Il Milan punta tutto su Yacine Adli. Ecco come stanno le cose.