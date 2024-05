Panchina Milan – De Zerbi si allontana? Le sue parole fanno pensare che…

Roberto De Zerbi , tecnico del Brighton accostato alla panchina del Milan come erede di Stefano Pioli , si è espresso sul proprio futuro. L'allenatore italiano lascerà i Seagulls e non +è ancora chiara la sua prossima destinazione. Le sue parole riportate da Fabrizio Romano.

De Zerbi ha dichiarato: "Non c'è nessun club dietro di me. Nessuno mi ha offerto un lavoro in questa fase. Spero di lavorare ancora in Premier League. Non so dove né quando…". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Fonseca chiama Tiago Santos? Il Diavolo ci pensa>>>