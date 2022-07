Milan-De Ketelaere, Maldini non si sbilancia dopo l’incontro

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, non si sbilancia dopo l'incontro a Lugano con i dirigenti del Brugge per De Ketelaere. Intercettato da QSVS, l'ex capitano rossonero non ha lasciato trasparire sensazioni, anche se sembra esserci comunque fiducia per la buona riuscita dell'operazione. Le parti, sicuramente, si riaggiorneranno, nelle prossime ore. Rimane da trovare un punto d'accordo tra la richiesta del Brugge e l'offerta del Milan. In basso il video esclusivo di Qui Studio a Voi Stadio, in cui Maldini non si espone più di tanto su De Ketelaere.