Calciomercato Milan – Incontro finito per De Ketelaere: la situazione

Incontro a Lugano tra Milan e Brugge per Charles De Ketelaere. La fiducia per la chiusura dell'affare rimane alta. A fornire le novità è Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, sul proprio sito: "L'ultimo incontro è avvenuto in un hotel di Lugano e terminato alle ore 14.15 di questo martedì. Non sarebbe stata trovata, però, l'intesa definitiva per il passaggio di De Ketelaere in rossonero. Resta forte la fiducia nella chiusura dell'affare, come detto, ma il Bruges non abbassa le sue pretese economiche per la cessione del ragazzo. Il Milan non intende sbagliare nulla nella trattativa e ci tiene a chiudere l'affare, con la dovuta calma".